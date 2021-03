MN - D. Pereira: "Otavio tra i migliori al Porto ma non oserei dire che è più forte di Calhanoglu"

David Pereira, giornalista portoghese del "Diário de Notícias", è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it (qui l'intervista completa) e si è espresso sul nome di Otavio, giocatore in scadenza col Porto e accostato in numerose occasioni al Milan come possibile rinforzo del reparto offensivo, anche come eventuale sostituto di Hakan Calhanoglu: "Potrebbe essere un buon acquisto per il Milan, anche se non oserei dire che Otavio è più forte di Calhanoglu. Otavio andrà in scadenza alla fine della stagione ed è uno dei migliori giocatori del Porto. È un calciatore tecnico ma è anche aggressivo, può giocare in diverse posizioni anche a centrocampo e sulle fasce. Chiunque lo prenda farà un ottimo affare".