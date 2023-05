MN - D. Ricci: "Serve un centravanti. Più che Zaniolo, punterei su Nzola"

MilanNews.it

Dario Ricci, inviato e speaker di Radio 24, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it rispondendo alla seguente domanda:

Lungo quali direttrici dovrebbe orientarsi il mercato rossonero?

“Serve un centravanti. In questo momento occorre più un interprete in questo ruolo rispetto a Zaniolo, tanto per intenderci. Io punterei su N’Zola dello Spezia. Ha qualità e mi sembra un buonissimo giocatore, con variabili tecniche interessanti. Il problema davanti è serio: Giroud è stato spremuto, considerando anche il Mondiale in mezzo".