MN - Da Costa: "Maignan mi piace tantissimo, mi colpisce la sua bravura con i piedi"

© foto di DANIELE MASCOLO

Angelo Da Costa, ex portiere del Bologna, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche su Mike Maignan: “Mi piace tantissimo. Lo conoscevo ma non avevo mai avuto modo di osservarlo con questa frequenza. È stata una vera sorpresa per rendimento dimostrato. Di lui mi colpisce soprattutto la bravura con i piedi”.