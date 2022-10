MN - Da Milanello: allenamento in palestra per i rossoneri causa maltempo

MilanNews.it

Dopo la vittoria di ieri per 2-0 contro la Juventus, la squadra si è ritrovata subito a Milanello questa mattina per iniziare a preparare la sfida di Champions League di martedì sera contro il Chelsea di Potter. Stando a quanto appreso dalla redazione di Milannews.it causa maltempo i rossoneri non sono usciti sul campo e si sono limitati ad un allenamento in palestra.

Per quanto riguarda gli infortunati, non sono previsti rientri o recuperi per il Chelsea.

di Antonio Vitiello.