MN - Da Milanello, ancora lavoro personalizzato per Ante Rebic

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it nella giornata odierna Ante Rebic ha continuato con il suo lavoro personalizzato a Milanello. Il croato, uscito contro il Verona per una brutta distorsione, non ha ancora recuperato ancora al 100% dal problema alla caviglia ed è per questo che non è ancora tornato in gruppo. A questo punto la sua partecipazione al match di domani sera contro il Torino diventa davvero molto improbabile.

Nessun problema invece per Theo e Kessie: come anticipato da Pioli in conferenza i due giocatori si sono allenati con il resto del gruppo.

di Antonio Vitiello