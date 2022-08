MN - Da Milanello, per Tonali allenamento in parte in gruppo e in parte personalizzato

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Continuano gli allenamenti e il lavoro a Milanello in vista del match di domenica sera contro l'Atalanta. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Sandro Tonali ha svolto una parte della sessione in gruppo, con il resto della squadra, e una parte di lavoro atletico personalizzato come da programma.

di Antonio Vitiello.