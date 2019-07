MN - Daino: "Krunic e Hernandez hanno qualità ma sono scommesse. Spero possano essere importanti per la causa"

Daniele Daino, in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, ha commentato così gli acquisti di Hernandez e Krunic: "Sono giocatori che hanno delle qualità, sono stati visti, studiati e valutati dalla dirigenza rossonera e penso abbiano le qualità per inserirsi negli schemi tattici che il mister andrà a proporre. Finora questi ragazzi qua hanno fatto un po' pochino, sono giocatori un po' scommesse, devono dare il 100% per arrivare ad un risultato ottimale. A mio parere non sono acquisti da Milan, ma il club rossonero deve lavorare in questa direzione, perché se non hai grosse disponibilità per il discorso del Fair Play Finanziario, se non riesci a sbloccare determinate somme devi cercare di pescare questi giocatori. Spero possano essere importanti per la causa del Milan ma non me la sento di dire che possano far fare il salto di qualità. I giocatori che consentono un salto di qualità sono ben altri. Il Milan ha optato per prendere questi calciatori ed evidentemente Giampaolo ha dato il suo benestare