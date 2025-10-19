MN - Dalla Curva Sud arrivano cori personalizzati per tutti i calciatori del Milan
Durante il riscaldamento di Milan- Fiorentina la Curva Sud, che oggi ritrova bandiere e striscioni, ha intonato cori personalizzati per ogni giocatore rossonero: non solo i soliti per Leao o Modric, la Curva ha cantato anche per Athekame, Bartesaghi e compagni. Clima che inizia a scaldarsi ancor prima del fischio d’inizio.
LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Odogu; Sala; Balentien, Gimenez. All.: Allegri.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongračić, Pablo Marí, Ranieri; Dodô, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Fazzini, Kean. A disp.: Lezzerini, Martinelli; Comuzzo, Kuoadio, Parisi, Viti; Fortini, Ndour, Sohm; Džeko, Guðmundsson, Piccoli, Sabiri. All.: Pioli.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan