MN - Dalla Danimarca, Bastian-Moeller: "Il Copenhagen non ha fretta di vendere Daramy"

Per parlare del futuro di Mohamed Daramy, obiettivo del Milan, la redazione di MilanNews.it ha contattato David E. Bastian-Moeller, giornalista presso Copenhagen Sundays. Queste le sue parole su un probabile trasferimento al Milan: "Sono abbastanza sicuro che il Copenhagen non ha fretta di vendere Daramy. Presumibilmente altri grandi club sono interessati. Il talento di Mo è ovvio e non c'è dubbio che sarà una grande vendita per la squadra danese".