MN - Damiani commenta la prima parte di stagione del Milan

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oscar Damiani, ex calciatore del Milan e attuale procuratore, si è così espresso in un'intervista a MilanNews.it sulla prima parte di stagione del Milan: “Quello del Milan secondo me è stato un buon inizio di stagione. La squadra si esprime bene e secondo me può fare anche meglio. C’è un bel rapporto fra la società, Pioli e la squadra. Senza considerare il valore dei giocatori, è questa la cosa più importante per ottenere risultati e per fare bene”.