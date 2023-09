MN - Damiani su Adli: "È bello quando un calciatore, quando non ha tanto spazio, cerca di sfruttare le chance che ha a disposizione per convincere l’allenatore"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Oscar Damiani, ex calciatore e attuale procuratore.

i è distinto Adli. Possiede uno spessore tale per poter fungere da regista titolare del Milan?

“A me a Cagliari è piaciuto. È bello quando un calciatore, quando non ha tanto spazio, cerca di sfruttare le chance che ha a disposizione per convincere l’allenatore. Anche Pioli si è dichiarato soddisfatto, se non sbaglio”.