MN - Damiani su Leao: "Penso che rinnoverà, non credo ci sia molto di meglio del Milan in giro"

© foto di DANIELE MASCOLO

Oscar Damiani, ex calciatore del Milan e attuale procuratore, si è così espresso in un'intervista a MilanNews.it sul rinnovo di Leao: “Penso che le vicende legate ai rinnovi di Leao e Bennacer si concluderanno in maniera positiva. Credo che non ci sia molto meglio del Milan in giro. Leao è un giocatore che sta facendo la differenza ma deve migliorare perché a volte è superficiale.