MN - Damiani su Pioli: "Deve continuare a lavorare con la sincerità e la sicurezza che ha dimostrato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oscar Damiani, ex calciatore del Milan e attuale procuratore, si è così espresso in un'intervista a MilanNews.it su Pioli: “Non credo che ci siano miglioramenti da fare per il mister. Deve solo continuare a lavorare con la sincerità e la sicurezza che ha dimostrato. In campo non va lui ma i calciatori, che stanno facendo molto bene. I risultati sono soddisfacenti fino ad ora”.