MN - De Anda: "Gimenez ha pagato le conseguenze del calo del Milan. Eliminazione dalla Champions un duro colpo"

3 gol gol e 2 assist nelle prime 9 presenze con la maglia del Milan. Uno score niente male per il Bebote Santiago Gimenez, che come tutta la formazione rossonera starebbe però attraversando un periodo di difficoltà. Di questo e di tanto altro inerente all'attaccante messicano ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it Paco Gabriel de Anda, ex giocatore messicano ed oggi opinionista sportivo. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

3 gol in 9 partite con la maglia del Milan: come giudichi l'impatto di Santi con la Serie A ed il mondo rossonero?

"Ha iniziato molto bene, è arrivato e ha fatto gol, cosa molto significativa per un attaccante. Santi aveva già un'inerzia positiva, ma la squadra è calata collettivamente e Santi ne ha pagato le conseguenze, mi sembra che l'eliminazione dalla Champions sia stata un duro colpo".

