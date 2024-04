MN - De Giorgi: "Da interista non sarei contento di Conte al Milan, gli darebbe una bella sistemata"

A margine dell'evento de Il Foglio che si sta tenendo in giornata a San Siro e di cui vi stiamo rendendo conto con il nostro inviato da questa mattina, è intervenuto anche il coach della nazionale maschile di pallavolo Ferdinando Fefè De Giorgi, noto appassionato di calcio e tifoso dell'Inter. Nello specifico, ai microfoni di MilanNews.it ha parlato del suo conterraneo, il leccese Antonio Conte​​ che molti tifosi rossoneri vorrebbero sulla panchina del Milan l'anno prossimo come erede di Stefano Pioli.

Le parole di Ferdinando Fefè De Giorgi sul futuro di Antonio Conte: "Conte è forte, bisogna vedere lui dove vuole andare. Aveva detto una volta che ci sono delle piazze in cui ancora non aveva lavorato e nelle quali gli piacerebbe lavorare che sono Roma e Napoli. Antonio è un allenatore di altissimo livello e che può fare la differenza all'interno di una squadra. Alla Juve sembra di no perché Allegri mi sembra che rimanga. Al Milan? Non sarei contento da tifoso dell'Inter perché Antonio gli darebbe una bella sistemata. Adesso per me lui sta aspettando perché non vuole fare una scelta che non lo convince al massimo. La prossima scelta per lui è importante e la vuole soppesare abbastanza bene".