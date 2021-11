MN - De Grandis su Ibrahimovic: "Sta bene e ci può stare che continui fino al 2023"

Alla domanda se è giusto che Zlatan Ibrahimovic vada avanti a giocare nel Milan fino a giugno 2023, Stefano De Grandis ha risposto così in esclusiva ai nostri microfoni: “Devo dirti che nonostante i gol, contro il Bologna, mi era sembrato un po’ in difficoltà, fermo e facilmente anticipabile. Dalla gara contro la Roma invece è tornato a essere dominante anche se giustamente poi si prende qualche pausa perché non è più un ragazzino. I gol contro la Fiorentina sono stati belli e ha anche sfiorato la tripletta con il colpo di testa nel finale. È un giocatore che con l’intelligenza riesce a giocare per gli altri, e quando si mette in proprio, ad essere decisivo lui stesso. Se sta così, ci può stare che lui continui un altro anno”.