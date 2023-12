MN - De Vecchi: "Camarda? Andiamoci piano, è inutile mettergli pressioni addosso"

vedi letture

Vigilia di Atalanta-Milan, con i rossoneri che si preparano per la delicata sfida contro la dea di Gasperini e dell'ex De Ketelaere, in programma domani pomeriggio in trasferta a Bergamo. Il Milan è reduce da due vittorie consecutive in campionato contro Fiorentina e Frosinone, mentre l'Atalanta è uscita sconfitta per 3-0 dalla trasferta contro il Torino di Ivan Juric. Il Milan deve lavorare bene sulla continuità di risultati, che per ora, non stanno mancando ai rossoneri in Serie A. Contro l'Atalanta, tante novità nel reparto offensivo rossonero: torna dal primo minuto Olivier Giroud, che aveva saltato le gare contro Fiorentina e Frosinone, dopo la squalifica rimediata a Lecce(ultima partita con gol). Buone notizie anche per il numero dieci portoghese: aumentano infatti le speranze di ritrovare anche Rafa Leao, che con ogni probabilità partirà, in caso di convocazione, dalla panchina per dare un aiuto, magari, nel secondo tempo. Un altro importante tema riguarda Luka Jovic, in spolvero nelle ultime uscite tra campionato e Coppa, e quindi adesso valida alternativa a Giroud.

E' molto interessante il commento riguardante il giovane Francesco Camarda. Queste le parole, estrapolate dall'intervista in esclusiva sul sito di MilanNews.it, da parte di Walter De Vecchi, ex calciatore e allenatore delle giovanili rossonere: "Con Camarda andiamoci piano. Non perché il ragazzo non sia di grandissimo valore. È un talento indiscusso. Però è inutile mettergli pressioni addosso. È giusto che faccia il suo naturale percorso di crescita, senza nessuno che gli metta inutilmente fiato sul collo. È sicuramente a un ottimo livello”.