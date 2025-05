MN - Denis su Gimenez: "Non è così facile giocare in Serie A, era partito bene ma il difficile contesto del Milan non lo ha aiutato"

Germán Denis, ex attaccante tra le tante di Napoli, Udinese e Atalanta, è intervenuto così in esclusiva per MilanNews.it a margine del 12esimo Memorial dedicato a Claudio Lippi. Tra i temi toccati nell’intervista esclusiva fatta da Niccolò Crespi, spunta anche un nuovo nome per il possibile futuro allenatore del Milan nella prossima stagione.

Il difficile impatto di Gimenez in Serie A

“Sicuramente la serie A è un campionato totalmente diverso rispetto all’Eredivise, ma in generale è proprio differente giocare in Italia rispetto che in altri paesi. Santiago era anche partito bene all’inizio, segnando subito diversi gol come quello in Champions proprio alla sua ex squadra. Credo che il contesto del Milan non lo abbia aiutato, così come tutti gli altri giocatori rossoneri in questa stagione.

In certe occasioni, il Milan è apparso come una squadra un po’ debole dove sono mancate metodologie di gioco e tattica. Solo in attacco ci sono stati spunti interessanti, ma poco per essere il Milan. Ovviamente non si può dare la colpa solo agli attaccanti..”.