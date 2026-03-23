MN - Di Canio: "Un 'però' nel calcio già è troppo: con Leao ne usi sempre cinque o sei"

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Anche Paolo Di Canio, ex calciatore tra le altre anche del Milan e opinionista, ha parlato a margine del Legends Trophy, evento di Padel per ex giocatori di calcio che si tiene oggi a Milano. Un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate alla stampa, tra cui l'inviato di MilanNews.it.

MN - Leao è ancora l'attaccante del futuro del Milan?

"In Italia se vogliamo crescere dovete vedere, non l'Inghilterra che è un altro mondo, ma in Spagna e Germania dove non c'è nessun giocatore su cui l'opinione pubblica si divide sempre: "sì però se facesse, sì però i suoi gol li ha fatti...". Un però nel calcio che conta già è troppo. Con Leao ne usi sempre cinque o sei: non si può. Solo in Italia ci stiamo abituando, forse perché abbiamo poco talento, di accettare o sopportare. Se il Milan vuole crescere una squadra e un ambiente a livello mondiale non puoi avere un giocatore che non sai come si alza la mattina o come arriva. Quanto costa 1 euro? Vabbè ci proviamo. 8 milioni? Devo rinnovarlo? Lo dico io, non sono dirigente del Milan e sono affari loro"