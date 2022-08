MN - Di Carlo: "Mancini è una punta molto tecnica, deve solo trovare continuità"

MilanNews.it

Mimmo Di Carlo, tecnico del Pordenone, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi sulle caratteristiche fisiche di Tommaso Mancini, giovane attaccante del Vicenza con cui sta trattando il Milan: “È una punta molto tecnica che chiaramente deve fare ancora il proprio percorso per dimostrare il proprio valore. È un attaccante moderno, attacchi gli spazi, gioca con la squadra, ha un tiro formidabile e nei rigori è davvero un cecchino. Deve solo trovare continuità, deve allenarsi con giocatori più bravi per far sì che si possa completare il suo percorso. Per le caratteristiche fisiche e per le movenze ricorda Scamacca o Ibrahimovic, è chiaro che tecnicamente deve migliorare e che fisicamente deve mettere forza ma la strada è quella lì”.