MN - Di Cera: "La riconoscenza nei confronti di Ibrahimovic è infinita, rinnovo possibile"

Giuseppe Di Cera, scrittore e giornalista, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, parlando anche del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: “La riconoscenza nei confronti di Ibrahimovic è infinita. La realtà però ci dice che fisicamente non è più quello di dieci anni fa. Credo che il rinnovo sia possibile, la società ha le competenze giuste per valutare se sia giusto o meno farlo soprattutto in base al costo. Un prolungamento a determinate cifre risulterebbe controproducente. Qualora la società decidesse di rinnovarlo chiaramente sarebbe una cosa molto positiva”.