MN - Di Cera: "Vedo Ibrahimovic anche da dirigente, sarebbe l'evoluzione migliore per tutti"

Giuseppe Di Cera, scrittore e giornalista, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it commentando anche un possibile futuro da dirigente di Zlatan Ibrahimovic al Milan: “Un uomo del suo spessore in quel ruolo potrebbe servire tantissimo. Sarebbe importante se questo rapporto tra Ibrahimovic e il Milan si evolvesse successivamente in questo senso. Una squadra risulta vincente anche con dei leader all’esterno, una sua presenza dentro la società risulterebbe ancora più decisiva. Credo che questa possa essere l’evoluzione migliore per il lavoro fatto in questi anni”.