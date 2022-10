Fonte: dagli inviati a Zagabria: Vitiello e Mazzara

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, con gli inviati a Zagaria, la Curva Sud Milano, composta da circa 1500 tifosi, è entrata in questi minuti allo stadio Maksimir ed è pronta - come sempre - a sostenere i rossoneri.