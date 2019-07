Dirigenza rossonera al gran completo a Casa Milan. Maldini, Boban, Massara e l'ad Gazidis si trovano nella sede di via Aldo Rossi, dove tra poco arriverà Bennacer per firmare il contratto. In giornata, poi, è atteso il direttore sportivo dell'Atletico Madrid, Andrea Berta, per definire gli ultimi dettagli dell'operazione Correa.