MN - Domani alle 13:30 la conferenza di Conceiçao per Napoli-Milan

Dopo la vittoria casalinga contro il Como ed una sosta relativamente tranquilla, il Milan torna a giocare in Serie A e lo fa domenica sera, alle 20:45, contro il Napoli. Come appreso dalla nostra redazione, domani alle 13.30 si terrà la conferenza stampa di mister Sergio Conceicao presso il Centro Sportivo di Milanello in vista della sfida al "Maradona" contro gli azzurri di Conte.

LA SQUADRA ARBITRALE DI NAPOLI-MILAN

Arbitro: Sozza

Assistenti: Giallatini - Colarossi

IV uomo: Marchetti

VAR: Meraviglia

AVAR: Di Paolo

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN

Data: domenica 30 marzo 2025

Ora: 20.45

Stadio: Diego Armando Maradona

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it