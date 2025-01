MN - Domani contro il Parma, il Milan supererà il milione di spettatori a San Siro in questa stagione

Domani alle 12.30 il Milan ospiterà il Parma nella sfida valida per la 22^ giornata di Serie A. A San Siro sono attesi circa 72 mila spettatori e con questo dato il club di via Aldo Rossi supererà il milione di spettatori al Meazza in questa stagione, considerate tutte le competizioni. Considerando solo il massimo campionato italiano, è del Diavolo il primato per la media spettatori allo stadio dopo la fine del girone d’andata.

Queste altre curiosità:

- Un fan su tre che acquista biglietti Match-by-Match per le partite casalinghe del Milan in

questa stagione è straniero:

- Il 54% dei fan internazionali ha meno di 30 anni.

- ⁠I principali Paesi di provenienza sono:

Svizzera (11% degli spettatori internazionali)

Francia (10%)

Germania (8%)

Regno Unito (7%)

Polonia (5%)

Spagna (4%)

Stati Uniti (4%)