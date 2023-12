MN - Domani giorno libero per i rossoneri. Le condizioni di Chukwueze

Dopo la vittoria di St. James' Park di questa sera per 1-2, che vale i sedicesimi di Europa League, mister Pioli ha concesso un giorno di riposo alla squadra, apprende la redazione di MilanNews.it, che domani quindi non si allenerà. Il ritorno in Italia è previsto per la tarda ora di pranzo in aereo.

Per quanto riguarda invece le condizioni di Chukwueze non c'è niente da segnalare: il nigeriano, autore del gol partita, sta bene e non ha nulla.

di Antonio Vitiello.