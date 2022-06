MN - Domizzi: "Il Milan ha bisogno do un altro centrale, soprattutto in ottica Champions League"

MilanNews.it

Maurizio Domizzi, ex difensore tra le altre di Napoli e Udinese (nel 2001 transitò anche al Milan prima di essere ceduto in prestito al Modena) e oggi allenatore, ha risposto ai microfoni di MilanNews.it per parlare dell’attualità rossonera. Queste le sue parole sull'attenzione del Milan per il colpo in difesa: " Romagnoli è in scadenza, Kjaer è reduce da un infortunio abbastanza grande e Gabbia, nonostante si sia ben disimpegnato, non ha ancora un’esperienza tale da sfruttare in campionato e in Europa. Il Milan ha bisogno di un altro centrale di livello, soprattutto in ottica Champions League, che possa giocarsela attualmente con Tomori e Kalulu. Non dimentichiamo che in Champions i rossoneri dovranno cercare di far bene anche in virtù dei nuovi obiettivi societari”.