MN - Donati su Ancelotti: "Quando arrivò al Milan ebbe le sue difficoltà, gli serviva tempo. Il resto è storia.."

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, l'ex rossonero Massimo Donati ci dice la sua sul momento del Diavolo, in corsa per riacciuffare il quarto posto. Il suo Milan, edizione 2001/02, fu in una situazione analoga. Ecco le sue parole:

Il tuo Milan, edizione 2001/02, era sotto 6 lunghezze dal Bologna quarto in classifica a otto giornate dalla fine. Quel Milan veniva da un cambio di panchina e da una lunga sequenza di risultati negativi in inverno. Alla fine riusciste a centrare il quarto posto

"Il parallelismo ci può stare, lo stesso Ancelotti quando arrivò non è che sistemò subito la situazione. Del resto gli allenatori hanno bisogno di tempo e anche un tecnico come Ancelotti che ha vinto tutto ha avuto le sue difficoltà. Detto questo nel mio Milan vedevo più solidità e più equilibrio fuori dal campo, si remava nella stessa direzione e non era un mettere in discussione tutto e tutti ogni volta. C'era più rispetto dei ruoli, alla fine ci siamo tirati fuori da un momento difficile. Il resto è storia".

Milan già al lavoro per il nuovo direttore sportivo. Una figura che andava identificata prima

"Dagli errori si impara, il Milan deve resettare e risistemare tutto. Serve un'organizzazione chiara e definita. Già sapere come procedere è un vantaggio".