MN - Donati sul mercato di gennaio: "Puoi mettere tutti i giocatori più bravi in campo, le punte e le sotto punte, ma poi bisogna trovare il giusto equilibrio"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, l'ex rossonero Massimo Donati ci dice la sua sul momento del Diavolo, in corsa per riacciuffare il quarto posto. Il suo Milan, edizione 2001/02, fu in una situazione analoga. Ecco le sue parole:

Ti ha convinto il mercato invernale?

"I giocatori validi sono arrivati, ma il problema è sempre legato all'equilibrio. Perché puoi mettere tutti i giocatori più bravi in campo, le punte e le sotto punte, ma poi bisogna anche far sì che la difesa non soffra, che la mediana non vada in difficoltà. Diciamo che al Milan sono venute a mancare tante cose, un po' per ogni settore".

Conceiçao ha spesso lamentato l'impossibilità di avere la settimana a disposizione per preparare la squadra

"Meglio avere questo tipo di problemi, onestamente. Perché vuol dire che sei ancora in corsa su più fronti. Chiaro che con l'incontro infrasettimanale non puoi andare nel dettaglio per la preparazione della partita successiva. Va anche detto che ci sono staff importanti e numerosi che ti permettono in qualche modo a ovviare il problema. Indubbio che con tutta la settimana a disposizione è più semplice dare la tua impronta".