MN - Duarte ha lasciato Casa Milan dopo la firma: ora andrà a Milanello ad allenarsi

Come riferisce il nostro inviato, poco fa Leo Duarte ha lasciato Casa Milan dopo aver firmato il suo contatto con il club rossonero. Ora il difensore brasiliano, che il Diavolo ha preso dal Flamengo per 10 milioni di euro più uno di bonus, si recherà a Milanello per allenarsi insieme al resto della squadra rossonera (seduta pomeridiana in programma alle 17).