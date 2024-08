MN - Durante: "15 milioni per Emerson Royal? È congruo tutto ciò che paghi"

Emerson Royal è il terzo acquisto del Milan 2024/25. Intervenuto in esclusiva su MilanNews.it, l'esperto di calcio brasiliano Sabatino Durante, noto agente FIFA, intermediario, giornalista e commentatore, ci dice la sua sul volto nuovo dei rossoneri:



15 milioni è un prezzo congruo per il suo valore?

"È congruo tutto ciò che paghi. Ci si stupisce che nessuno abbia ancora pagato la clausola di Osimhen, ma se tu metti un prezzo e l'altro non lo paga significa che non vale quanto chiedi. Il prezzo lo fa il mercato e nel caso di Emerson questo è il punto d'incontro tra Milan e Tottenham".