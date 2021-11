MN - E. Rossi: "Gol di Messias contro l'Atletico? Ho chiamato subito mia moglie perchè ero emozionato"

Ezio Rossi, ex allenatore fra le altre del Torino e attuale tecnico del Varese, ha parlato di Junior Messias in esclusiva ai nostri microfoni. Rossi ha scoperto Messias quando il brasiliano giocava nel Casale e al gol del giocatore contro l’Atletico Madrid, ha provato emozione. Ezio Rossi ha detto: “Non ho visto la partita perché ero ad una cena di squadra col Varese. Mi è arrivata la notifica del suo goal e ho chiamato subito mia moglie, dicendole: 'Chissà dove sarebbe se quella sera non fossi andato a vedere la partita...'. È il destino della vita: gli si aprì una porta, che poi lui ha sfruttato bene con le sue qualità sia calcistiche che umane. Ma se il mio amico Roberto Arena non mi avesse convinto ad andare a vedere quella partita contro i rifugiati politici alle 22... probabilmente la storia di Messias sarebbe stata diversa”.