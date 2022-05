MN - E. Rossi: "Milan favorito per lo Scudetto, ma... piedi di piombo"

MilanNews.it

Il tecnico Ezio Rossi si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sul favorito per lo Scudetto: “SicuramenteMilan favorito ma in Italia abbiamo avuto dei ricorsi storici dove è successo di tutto. Spesso e volentieri abbiamo visto accadere l’imponderabile ed è per questo che le cose vanno prese con i piedi di piombo”.