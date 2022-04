MN - Effetto San Siro per il Milan? De Biasi: "Capita di sbagliare una partita"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Mister Gianni De Biasi si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sull'effetto San Siro: “Certo sapevano di avere nelle mani una buona fetta di cammino Scudetto ma nella rosa del Milan ci sono anche giocatori con esperienza e qualità per reggere questo tipo di pressioni. Capita di sbagliare una partita, basta non topparne altre in avanti e scacciare i fantasmi della Fatal Verona”.