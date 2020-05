MN - Elfrink: "Dumfries? Sta migliorando, è un pericolo per le difese avversarie"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Rif Elfrink, noto giornalista di “AD Sportwereld”, ha parlato delle qualità tecniche di Denzel Dumfries (Qui l'intervista integrale), terzino destro del PSV, uno dei profili più interessanti accostati al Milan: "Dumfries è un giocatore con una mentalità superiore che può giocare su tutta l'ala destra. È sempre un pericolo per le difese avversarie e nella maggior parte delle partite ha giocato bene pure in difesa. Le sue capacità tecniche stanno migliorando, 6 anni fa ha giocato come dilettante e ora è uno dei migliori giocatori del nostro campionato olandese, e gioca pure in nazionale come terzino destro”.