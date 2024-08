MN - Emerson-Milan, il consulente: "Perché i rossoneri? Affinità col Flamengo, la torcida ama il Diavolo"

La telenovela Emerson Royal-Milan si è chiusa con l'happy ending. Il brasiliano è finalmente un giocatore dei rossoneri ed è stato presentato in giornata. Per conoscere meglio il nuovo terzino del Diavolo abbiamo sentito il dottor Fabiano de Abreu Agrela, consulente e neuroscienziato del giocatore. In esclusiva per MilanNews.it

Qual era il mercato di Emerson Royal in questi mesi? C'erano altri club interessati a lui? E perché Emerson ha scelto proprio il Milan?

"Molti, da molti paesi europei, dal Brasile e dal mondo arabo. Scherzavo con Royal all'epoca, diciamo Milan perché in Brasile, i tifosi del Flamengo (di cui Emerson Royal è tifoso, ndr) sono per il Milan e sono squadre di calore umano, di grande popolazione. Ma è quello che ho detto sopra, la cultura e il modo di giocare, è più come in Brasile".