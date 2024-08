MN - Emerson Royal a Casa Milan, ora la firma sul contratto

Dopo la mattinata di visite mediche ed idoneità sportiva Emerson Royal è attualmente a Casa Milan, dove firmerà il contratto che lo legherà ai colori rossoneri per le prossime stagioni. Il brasiliano arriva dal Tottenham per circa 15 milioni di euro ed è il terzo acquisto dell'estate per il Milan.

Emerson ha scelto la maglia numero 22 e firma fino al 30 giugno 2028 con opzione per un'ulteriore stagione. Con lui il Milan occupa tutti gli slot per extracomunitari disponibili per questa sessione.