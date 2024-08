MN - Emerson Royal out contro il Torino per motivi burocratici. Il brasiliano sta andando a Milanello ad allenarsi

Nell'hotel che ospiterà il ritiro del Milan in vista dell'esordio in campionato di questa sera contro il Torino, è presente anche Emerson Royal che però non farà parte dei convocati di Paulo Fonseca per motivi burocratici. Il terzino brasiliano, arrivato nei giorni scorsi a titolo definitivo dal Tottenham, ha lasciato poco fa l'albergo in centro a Milano per recarsi nel Centro sportivo di Milanello ad allenarsi.

In merito al suo arrivo al Milan, Emerson Royal ha spiegato a Milan TV: "Per noi brasiliani il Milan è come se fosse una nostra squadra, una squadra brasiliana. Per questo ho sempre sognato di giocare qui. Come si possono dimenticare le magie di Ronaldinho, vedono molte partite del Milan perchè amavo Ronaldinho. So che ai tifosi piacciono molto i brasiliani, il club somiglia molto ai club brasiliani, quindi ho tutta la fiducia della squadra e dei tifosi per fare bene il mio lavoro".