MN - Eranio: "Berlusconi legittimò Sacchi davanti al gruppo, lo stesso dovrebbe fare questa proprietà con Fonseca"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, l'ex rossonero Stefano Eranio ha detto la sua sull'inizio di stagione della squadra di Paulo Fonseca.

Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Fonseca a fine partita ha posto l'accento sui rigori, calciati da giocatori che non dovevano essere incaricati a farlo

"È una cosa grave e la società deve intervenire. Berlusconi legittimò Sacchi davanti al gruppo, lo stesso dovrebbe fare questa proprietà, perché in caso contrario diventa un problema. Se i rigore lo calcia Theo o Abraham e non Pulisic non va bene, significa che qui si pensa singolarmente e non di squadra".