MN - Esami per Ibrahimovic: lesione al polpaccio destro

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Brutte notizie per il Milan e per Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il fuoriclasse svedese è stato sottoposto a esami strumentali per capire l'entità del suo problema muscolare. L'esito non è dei migliori: lesione del gemello mediale del polpaccio destro. Una doccia fredda che potrebbe mettere anche fine alla stagione di Zlatan.