Prima doppietta per Santi Gimenez. Il messicano ha eguagliato Morata

Santiago Gimenez ha segnato la sua prima doppietta da quando veste la maglia del Milan. Il messicano era partito fortissimo in rossonero, segnando al suo secondo gettone di presenza, nella partita contro l'Empoli. Si era ripetuto contro Verona (vincendo il premio "Panini Player of the Match") e col "suo" Feyenoord in Champions League. L'eliminazione dalla Champions proprio in quella serata fu uno shock, al punto che il Bebote è rimasto due mesi senza segnare. Si è sbloccato lo scorso 27 aprile contro il Venezia ed ecco i due gol contro il Bologna che hanno evidenziato uno stato di forma tornato ad alti livelli.

MilanNews.it gli ha dato un 7.5 in pagella per la partita di stasera (QUI TUTTI I VOTI) così motivato: "Il gol di Venezia lo ha sbloccato e ritrova la rete casalinga facendosi trovare pronto e glaciale sull’assist di Pulisic. Dopo il periodo di difficoltà fisica e di adattamento, sta dimostrando di avere una buona condizione fisica e chissà che Sergio Conceiçao non inizi ad avere dei dubbi importanti su chi schierare mercoledì all’Olimpico, perché El Bebote son tre partite che lancia segnali. La PEC la manda con il gol del 3-1, da bomberone vero: controllo, dribbling nello stretto e diagonale di destro in porta e prima doppietta italiana per lui)".

Complessivamente, pertanto, sono 6 le reti segnate in 17 partite. Per la cronaca il messicano ha già eguagliato Alvaro Morata: lo spagnolo ha chiuso l'esperienza al Milan con 6 reti in 25 presenze.