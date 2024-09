MN - Evani: "Fonseca? E' serio ma il tempo stringe. Se gli verrà dato tempo..."

Il Milan si avvia al derby nelle condizioni morali peggiori possibili, con i fischi dei tifosi nei minuti finali della sfida contro il Liverpool e con Paulo Fonseca già in bilico. Ne abbiamo parlato con un grande ex come Alberico Evani, una vita con i colori rossoneri addosso, prima come calciatore e poi come allenatori delle giovanili, fino alla Primavera. In esclusiva per MilanNews.it.

Fonseca si è ritrovato a convivere con aspettative evidentemente più alte rispetto ai tempi di Roma e Lille

"Penso che nemmeno lui potesse aspettarsi queste difficoltà iniziali. È un allenatore serio, preparato e mi auguro che riesca a ribaltare la situazione anche se il tempo stringe. Nel derby sarà fondamentale soprattutto fare bella figura e dimostrare che il Milan sia una squadra unita. Se il tempo gli verrà dato sono convinto che troverà anche il modo di dare un gioco e ottenere risultati, perché a livello di parco giocatori il Milan è valido. Ancora però non è una squadra".