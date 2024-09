MN - Evani: "Fonseca saprà gestire questo momento. Con Sacchi..."

Il Milan si avvia al derby nelle condizioni morali peggiori possibili, con i fischi dei tifosi nei minuti finali della sfida contro il Liverpool e con Paulo Fonseca già in bilico. Ne abbiamo parlato con un grande ex come Alberico Evani, una vita con i colori rossoneri addosso, prima come calciatore e poi come allenatori delle giovanili, fino alla Primavera. In esclusiva per MilanNews.it.

Da allenatore, come si può preparare partite così importanti sapendo di essere già a un passo dall'esonero?

"Fonseca ha avuto tantissime esperienza, saprà gestire questo momento difficile. Sa che il derby è quasi determinante e lavorerà per far sì che questo trend possa variare. Ai miei tempi con Sacchi ci fu una situazione simile, all'inizio abbiamo faticato tantissimo ad assorbire le sue teorie e insegnamenti. Poi d'incanto si accese l'interruttore. Mi auguro che domenica possa succedere lo stesso con Fonseca".