MN - Ex allenatore Reijnders: "Bravo il Milan a cogliere l'attimo e state certi che nonostante abbia già 26 anni il meglio debba ancora venire"

Tijjani Reijnders è a oggi il giocatore più in forma del Milan. L'olandese è imprescindibile per Paulo Fonseca e sta rispondendo con classe e personalità e non è un caso che inizino a sentirsi le sirene di mercato delle top d'Europa. Per conoscere meglio il percorso del giocatore ne abbiamo parlato con Martin Haar, suo allenatore nella squadra giovanile dell'AZ Alkmaar. In esclusiva per MilanNews.it.

Generalmente un calciatore olandese top è già passato per Ajax, PSV e Feyenoord. Reijnders è stato l'eccezione ed è rimasto all'AZ fino a 25 anni

"Sono sorpreso che abbia lasciato l'Olanda così tardi, hanno dormito tutte, dalle big olandesi al Bayern e il Borussia Dortmund. Bravo il Milan a cogliere l'attimo e state certi che nonostante abbia già 26 anni il meglio debba ancora venire".