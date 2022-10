MN - F. Galli su Chelsea-Milan: "Rossoneri con una linea difensiva non abituata a certe atmosfere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Filippo Galli, ex calciatore del Milan, si è così espresso in un'intervista a MilanNews.it su Chelsea-Milan: “Credo che il Milan abbia assolutamente una rosa che gli possa permettere di andare oltre i gironi di Champions League. Il Milan non deve cercare alibi ma ha giocato con una linea difensiva in cui mancavano alcuni titolari e con il secondo portiere. Parliamo sempre di giocatori di valore, ma un po’ meno abituati a giocare in certe atmosfere. Credo che il Milan abbia pagato soprattutto questo a Londra”.