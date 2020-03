MN - Falk (BILD): "Ragnick in Italia avrebbe potuto funzionare, come Klopp al Liverpool"

Christian Falk, giornalista della BILD, è stato intervistato da MilanNews.it, sottolineando cosa avrebbe potuto portare Rangnick in Italia: “Il calcio di Rangnick non è il tipico della Bundesliga. Tuttavia la sua etica del lavoro ha formato un top club come il Lipsia. Il suo tipo di calcio sarebbe stato unico in Italia ed è per questo che credo che avrebbe potuto funzionare. Come Jürgen Klopp ha fatto a Liverpool, io posso immaginarmi che Rangnick avrebbe avuto successo con la sua filosofia in Serie A. Il suo calcio veloce avrebbe ravvivato la Serie A e avrebbe portato una nuova e eccitante visione.”