MN - Falk (BILD): "Rangnick non è mai stato un affare fatto, suo progetto non avrebbe senso in un momento così negativo"

Christian Falk, giornalista della BILD, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it e ha fatto chiarezza sulle voci su Rangnick: “Non è mai stato un affare fatto, su questo c’è da fare chiarezza. Gazidis e Rangnick si conoscono da molti anni e si sono scambiati informazioni calcistiche regolarmente. Ad entrambi piace l’idea di lavorare insieme. La costruzione del Milan non è facile in quanto richiede moltissimo lavoro preparatorio. Rangnick è una persona che vuole e ha bisogno di un sacco di potere a tutti i livelli per cercare di implementare la sua filosofia. E’ stato lo stesso sia a Lipsia che a Hoffenheim. Nel caso del Milan c’era interesse da entrambe le parti ma successivamente è arrivata una crisi. E’ stato subito chiaro a tutti che un progetto come questo non avrebbe avuto senso in un momento negativo come questo per i rossoneri. Quindi non accadrà nulla al riguardo".