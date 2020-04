MN - Fallahi su Ibra: "Fa impressione vederlo disperarsi pure in allenamento per un passaggio sbagliato"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato Siavoush Fallahi che ha realizzato l’intervista a Ibrahimovic per Dplay Svezia. Il giornalista che settimana scorsa ha osservato da vicino l’amichevole a Stoccolma dell’Hammarby e naturalmente la partita di Zlatan, ha parlato del futuro dell’attaccante rossonero.

Come hai trovato Ibra in questi giorni di allenamento con l’Hammarby?

“Si vede che rispetto ai suoi “compagni” in campo gioca su un altro livello. L’ho visto bene e carico e ho visto che si divertiva. Probabilmente manca un pò alla forma fisica migliore, ma la classe c’è sempre. Poi ti fa impressione quando lo vedi, a 38 anni, a Stoccolma con una squadra come l’Hammarby, circondato da giovani, disperarsi per un passaggio facile ricevuto sul sinistro invece che sul suo piede preferito, il destro. Per lui non cambia niente che sia un allenamento, lui vuole sempre vincere”.