MN - Fava: "Probabilmente il Milan ha visto in Leao margini di crescita che non ha visto in Cutrone"

Fabio Fava, giornalista di Eurosport e DAZN, ha parlato delle caratteristiche di Rafael Leao in esclusiva a MilanNews.it: "Secondo me è un prospetto molto interessante, non so quanto sia adatto per fare subito il centravanti titolare del Milan, però probabilmente i rossoneri hanno visto in lui quel margine di crescita che non ha visto in Cutrone. Lui con il Lille ha sempre giocato nel 4-2-3-1, ha trovato spazio soprattutto nella seconda parte di stagione, giocando come prima punta, quello è il suo ruolo. Lo ha fatto nello Sporting dalle giovanili, la mia idea è che Giampaolo voglia provare ad adattarlo come seconda punta vicino a Piatek. Non credo che vada a prendere il posto del polacco. Un po' quello che faceva Schick alla Sampdoria, per dare un'idea: un giocatore molto tecnico, molto rapido, ama uscire dall'area per andare dentro in dribbling. Tecnicamente è molto interessante, i miei dubbi sulla sua prontezza, se fosse in grado di poter incidere da subito. Può essere stato quello che è stato Lautaro per l'Inter l'anno scorso, un giocatore che arriva da un campionato diverso e magari non dovendo essere subito decisivo può avere meno pressioni e fare bene quando entra, sia come sostituto di Piatek che come spalla".